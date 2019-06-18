بابير يحسم جدل مشاركة الجماعة الاسلامية بحكومة كوردستان المقبلة

2019/06/18 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن امير الجماعة الاسلامية الكوردستانية علي بابير، اليوم الثلاثاء، حسم مسألة عدم مشاركة حزبه في حكومة اقليم كوردستان المقبلة برئاسة مسرور بارزاني.

يأتي هذا مع قرب الاعلان عن الاتفاق النهائي لتشكيل الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم بعد ان كلف رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الكتلة الاكبر داخل برلمان كوردستان، مسرور بارزاني مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد.

وعقد وفد الجماعة الاسلامية برئاسة على بابير في السليمانية مع كل من حركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكوردستاني.

وجاءت تصريحات علي بابير خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية بعد انتهاء اجتماع مع صلاح الدين بهاء الدين الامين العام للاتحاد الاسلامي.

فبشأن مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة قال بابير، "لن نكون موجودين في الكابينة التاسعة، الموضوع محسوم عندي منذ فترة طويلة، انا قلت منذ البداية انه مع هذا الوضع لا يجوز لنا المشاركة"، مستدركا "انا قلت في تصريح سابق اننا ورغم عدم مشاركتنا في الحكومة الا اننا سنكون متعاونين معها لتكون لنا افضل حكومة ولن نكون لها محاربين".

يذكر انه بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في الاقليم، اعلن كل من الاتحاد الاسلامي وحراك الجيل الجديد، انهما سيكونان معارضين للحكومة.

من جهته وفي المؤتمر الصحفي نفسه اعلن الامين العام للاتحاد الاسلامي صلاح الدين بهاء الدين ان حزبه والجماعة الاسلامية كانا يتبادلان هكذا زيارات واجتماعات وستستمر في المستقبل ايضا، لافتا الى ان الجانبين اكدا على تمتين العلاقات الثنائية بينهما.

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