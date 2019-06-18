2019/06/18 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري، اليوم الثلاثاء، على قرار أميركا القاضي بإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.

وقال العسكري في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن “إرسال قوات أميركية إضافية للمنطقة يعيد إلى الذاكرة حماقة قادة الاحتلال بإغراق الجيش الأميركي في وحل الهزيمة بالعراق”.

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان أعلن، أمس الاثنين، مصادقته على إرسال ألف عسكري إضافي من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله تعلق على قرار واشنطن إرسال قوات أميركية إضافية للمنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله تعلق على قرار واشنطن إرسال قوات أميركية إضافية للمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).