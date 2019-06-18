تعرف على اغلى تشكيلة لاعبين في العالم

2019/06/18 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عن تشكيلها لأغلى 11 لاعباً في العالم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.واحتل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان صاحب الـ20 عامًا، المركز الأول في التشكيل الأغلى في العالم بقيمة 252 مليون يورو.وضم التشكيل كلاً من: – حراسة المرمى: “أليسون بيكر” (ليفربول) بقيمة 107 مليون يورو.– […]

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