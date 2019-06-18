بالصور : الحريق الذي اندلع اليوم في مبنى مجلس محافظة صلاح الدين القديم

2019/06/18 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال المصدر إن، حريقا إندلع في مبنى مجلس محافظة صلاح الدين القديم وسط مدينة تكريت بالقرب من محكمة استئناف صلاح الدين وشارع الاحتفالات.

فيما نفى المصدر "ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي، بكون حريق المبنى القديم لمجلس محافظة صلاح الدين، مفتعلا"، مبينا أن الحريق نشب في الحديقة الأمامية للمجلس القديم، وقد امتد الى بعض مداخلة".

وأضاف، أن "الحريق نشب في الادغال المتيبسة في المكان بسبب ارتفاع درجة الحرارة"، موضحا أن "المبنى دمره الإرهاب بتفجير في عام 2014.

انتهى .ا.ع

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