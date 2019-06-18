تدمير نفق بطول ٢٠٠ متر تابع لداعش بكركوك

2019/06/18 | 21:36

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دمرت القوات الامنية نفقا بطول ٢٠٠ متر تابعا لداعش بكركوك .وذكر بيان لخلية الاعلام الامني " ان قوة مشتركة من الاستخبارات

والفرقة السادسة بالشرطة الاتحادية، تمكنت وفق معلومات دقيقة، من

تدمير وكر للارهابيين عبارة عن نفق بطول ٢٠٠ متر ويحتوي على مدخلين،

في منطقة قوتان في كركوك" .

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