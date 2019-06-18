النزاهة النيابية لـ

2019/06/18 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الثلاثاء،بأن امتيازات التقاعد للنواب تمنح لمن له خدمة 15 سنة وقانون التقاعد لايكفل اي امتياز

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