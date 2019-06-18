الفياض: هيئة الحشد فكت الارتباط مع جميع الحركات السياسية

2019/06/18 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، ان الحشد الشعبي وعلى غرار الاجهزة الامنية الاخرى يتبع رئيس الوزراء ويأتمر بأوامره، وان جميع الحركات والقوى السياسية فكت ارتباطها بالهيئة.

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