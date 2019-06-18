تظاهرة لخريجي العلوم امام البرلمان

2019/06/18 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ يعتزم خريجو كلية العلوم الى التظاهر امام مبنى مجلس النواب.وافادت مناشدات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي انه سيتم التظاهر امام مبنى مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 25/6 لغرض تعديل قانون التدرج الطبي وشمولهم بالتعيين المركزي في وزارة الصحة”.

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