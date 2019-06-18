2019/06/18 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، أنها ستصدر غدا الأربعاء تقريرا حول نتائج تحقيقها في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.وقالت كالامارد، التي قادت لجنة تحقيق دولية في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، إن “جريمة وحشية خطط لها ونفذت” من قبل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحققة في مقتل “خاشقجي” تصدر تقريرا عن القضية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحققة في مقتل “خاشقجي” تصدر تقريرا عن القضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).