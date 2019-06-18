الفياض: هيئة الحشد الشعبي غير مرتبطة بفصائل او حركات سياسية

2019/06/18 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن الوطني ، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ان الحشد على غرار الاجهزة الامنية الاخرى يتبع رئيس الوزراء ويأتمر بأوامره، مبينا ان جميع الحركات والقوى السياسية فكت ارتباطها بالهيئة.وقال الفياض بحسب موقع “الحشد الشعبي”، ان “هيئة الحشد الشعبي على غرار مكافحة الارهاب وبقية الاجهزة الامنية تتبع رئيس الوزراء وتعمل على مساندة […]

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