مكافحة الإرهاب يفجّر مخبأ أسلحة لـ”داعش” في صحراء الأنبار

2019/06/18 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، تفجير مخبأ أسلحة لتنظيم “داعش” في صحراء الأنبار.وقال إعلام الجهاز في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “فوج مكافحة الارهاب في الانبار نفذ عملية نوعية استباقية بناء على معلومات استخبارية دقيقة استهدفت احد مخابئ الأسلحة والمتفجرات لتنظيم داعش الارهابي في صحراء الانبار”.واضاف البيان

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