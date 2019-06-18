عبد المهدي: توحيد التعرفة الكمركية والغاء سيطرة الصفرة نماذج لمكافحة الفساد

2019/06/18 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ان ” توحيد التعرفة الكمركية والغاء سيطرة الصفرة نماذج لمكافحة الفساد”.وذكر عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي ان “هناك استعداد كبير لتقديم أي شخصية للقضاء شرط توفر أدلة تشير لوجود فساد وان ها الامر لا يقل خطورة واهمية عن مكافحة الارهاب الا اننا نحتاج الى تقديم أدلة كافية لتثبيت أي شبهة فساد و ان كل ما يثار عن الفساد من دون أدلة لا جدوى منه”.

وتابع انه “جرى تشكل لجنة خاصة لمعالجة إنعقاد مجلس كركوك والمصادقة على الخطة الاستثمارية وحققنا تقدماً كبيراً في مجال إنتاج الكهرباء حتى تمت إضافة ألف ميكاواط للشبكة الوطنية قبل نهاية شهر حزيران الجاري واجتمعنا بالمحافظين خلص الى توفير خدمات افضل وتوفير الكهرباء وفق جدول زمني”، مبينا ان “كثير من التجاوزات على شبكة الطاقة تسهم في ضياع الكهرباء”.

وعن الجانب الدبلوماسي قال “ماضون في تطوير العلاقات الدولية على أساس المصالح وتفعيل المشتركات والعراق اليوم يمثل حزمة من الفرص الاستثمارية الكبيرة ولن نسمح بزعزعة أمن البلاد وسنلاحق مرتكبيها”.

وبين ان “المرجعية الدينية كانت دقيقة في التعبير عن معاناة الشعب العراقي ونجن ماضون بتقليل المناصب بالوكالات عبر التثبيت او تقليص الزيادات وان المنهاج الوزاري وسنرسل تقريراً فصلياً الى مجلس النواب وانه عقد بين الحكومة والشعب نحرص على إنجازه بدقة”.

وتابع ان “لم تتكمن القوى السياسية من تقديم مرشحين للوزارات المتبقية سنقوم نحن بذلك والمعارضة السياسية أمر صحي شرط إلتزامها بالثوابت الوطنية وهناك حالة من النضج السياسي تدعو للتفاؤل وان العلاقات بين بغداد والكويت في افضل حالاتها والتعاون مستمر لحل المسائل العالقة”.

وعن محافظ كركوك قال “سنطبق الاجراءات القانونية بحق محافظ كركوك المطلوب للقضاء”، مطالبا الاعلام والقادة السياسيين بتقديم أدلة على أي شبه فساد تثار”.

واضاف “كتل كبيرة خولت رئاسة الوزراء بحسم ملف المناصب بالوكالة وان المنهاج الحكومي هو المقياس الذي يتم بواسطته تقييم الأداء الحكومي”

وختم ان “انتشار العشوائيات أسهم في تفاقم المشكلات الخدمية ودعم الزراعة سيعيد التوازن السكاني في المدن والمحافظات”.

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