الفياض يوضح علاقة الحشد بالحركات السياسية

2019/06/18 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الثلاثاء، ان الحشد على غرار الاجهزة الامنية الاخرى يتبع رئيس الوزراء ويأتمر بأوامره، مبينا ان جميع الحركات والقوى السياسية فكت ارتباطها بالهيئة.وقال الفياض في حوار متلفز ان “هيئة الحشد الشعبي على غرار مكافحة الارهاب وبيقة الاجهزة الامنية تتبع رئيس الوزراء وتعمل على مساندة الجيش وتشكيلات وزارة الداخلية”، مشيرا الى ان “التحدي في البلاد لا يزال قائما سيما واننا نسعى الى التكامل امنيا”.

واضاف الفياض، ان “هيئة الحشد وتشكيلاتها ومديرياتها لم تعد تعرف الارتباط بفصائل او حركات سياسية وهي غير مسؤولة عن اية قوى غير رسمية تدعي الانتماء لها”.

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