2019/06/18 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يصوت على تخصيص مبالغ لشراء الطاقة والغاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/18 | 21:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصوت على تخصيص مبالغ لشراء الطاقة والغاز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصوت على تخصيص مبالغ لشراء الطاقة والغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).