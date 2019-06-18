الغانمي : العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها

2019/06/18 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي “إن العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها لمصلحة البلدين والشعبين والمنطقة ومواصلة محاربة داعش” .وذكر بيان لوزارة الدفاع ” ان الغانمي، التقى مساء اليوم الثلاثاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافرنتييف ، والوفد المرافق له الذي يضم نائب وزير الخارجية وعدداً من المسؤولين في […]

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