قيادي بسائرون: استلمنا امانة مجلس الوزراء لمراقبة عبد المهدي والأخير لم يعد رجل دولة!

2019/06/18 | 21:58

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي، اليوم الثلاثاء، عن سبب "تعيين" تحالفه لحميد الغزي بمنصب الأمين العام لمجلس الوزراء، مشيرا الى ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لم يعد "رجل دولة".

وقال الحلفي في حديثه لبرنامج (وجهة نظر) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم، وتابعته ـ(بغداد اليوم)، إن "تحالف سائرون لديه شكوك بشأن تنفيذ البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ولذلك وضعنا حميد الغزي بمنصب الأمين العام للمجلس لمراقبة تنفيذ البرنامج".

وأضاف، أن "عبد المهدي لم يعد رجل دولة كما رأيته سابقا"، متوعدا بـ"اللجوء إلى التظاهرات السلمية للضغط على الحكومة بخصوص عملها والمطالبة بالقضاء على الفساد".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أصدر، في 13 نيسان الماضي، أمرا ديوانيا بتعيين القيادي في التيار الصدري ورئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي بمنصب الأمين العام لمجلس الوزراء بدلا عن مهدي العلاق الذي عيُن بموجب الأمر ذاته مستشارا لعبد المهدي.

وصوت مجلس النواب، الخميس 13 حزيران، 2019، على أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي وعلى محمد عبد الرضا مديرا لمكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

بغداد اليوم - خاص

رأى النائب عن تحالف الفتح، قصي عباس، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، أن المشهد السياسي الحالي لا يتحمل المزيد من التعقيد وتأزيم المواقف، داعيا الى منح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المزيد من الوقت لتقييم عمله.

وشدد عباس في حديث خص

بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة جاسم خماط، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق تحالفي سائرون على تشكيل الحكومة عبر اجتماعتهما الثنائية ولّد "فجوة كبيرة" بين تحالفي البناء والإصلاح.

وقال خماط في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "قر

بغداد اليوم _ كردستان

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، أن نجم الدين كريم محافظا شرعيا لكركوك، لأن إقالته تمت بصورة "غير شرعية" من قبل البرلمان العراقي.

وقال عضو الحزب الديمقراطي، ريبين سلام،

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