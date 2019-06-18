مجلس الوزراء يناقش ضوابط ومعايير التعيين بالأصالة ويصدر جملة قرارات

2019/06/18 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وناقش العديد من القضايا ومن بينها، وقرر عقد جلسة استثنائية خاصة لهذا الموضوع.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "المجلس أصدر عدداً من القرارات، حيث أقر توصيات المجلس الوزاري للطاقة بشـأن تخصيص مبالغ مالية لشراء الطاقة والغاز، وتعديل قرار مجلس الوزراء {352 لسنة 2017}".ووافق مجلس الوزراء على "تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء الإعمار والاسكان والصناعة والمعادن ومحافظ كركوك ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات تتولى اللجنة معالجة موضوع انعقاد مجلس محافظة كركوك لغرض المصادقة على الخطة الاستثمارية للمحافظة لسنة 2019 وتقديم التوصيات الى مجلس الوزراء".وقرر المجلس استحداث معهد المهن الصحية والقبالة في قضاء الشطرة.ووافق مجلس الوزراء على زيادة المنحة الشهرية المخصصة الى العتبة العباسية المقدسة.وأقر مجلس الوزراء محضر الاجتماع المنعقد بشأن مناقشة مشاريع أمانة بغداد المستمرة والمتوقفة، وكذلك المشاريع المطلوب ادراجها ضمن الخطة الاستثمارية وخطة تنمية الأقاليم.كما وافق المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.انتهى

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