إيران تثمن مساعي العراق في لعب دوري إيجابي لإستقرار المنطقة

2019/06/18 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} زار وفد مجلس النواب العراقي برئاسة بشير الحداد مقر وزارة الخارجية الإيرانية في طهران وكان في استقبالهم محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع السياسية والأحداث الجارية في المنطقة، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين الجارين".واضاف" في بداية اللقاء شكر الحداد ظريف لحسن الاستقبال واتاحة الفرصة للتباحث مع المسؤولين الإيرانيين لتعزيز آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بما يقوي الروابط التاريخية بين الشعبين، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك واستعراض الأوضاع على الساحة الإقليمية، حيث باتت التوترات تلوح في سماء المنطقة".وأكد الحداد ان" استقرار المنطقة يهمنا جميعاً"، مضيفاً ان" موقف العراق هو العمل على تهدئة الأوضاع ونزع فتيل الأزمة، والحفاظ على سيادة العراق وعدم السماح باستخدام اراضينا للاعتداء على الدول الجوار، وموقف العراق واضح ويدعو إلى تكثيف جهود دول المنطقة وتمكين لغة الحوار والتفاهم في حل المنازعات الدولية".من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن سعادته بزيارة وفد مجلس النواب العراقي وعقد لقاءات مع مجلس الشورى الإيراني والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية، مشيراً الى أهمية التعاون البرلماني بين البلدين و ان هذه الخطوة ستعزز التعاون المثمر والعلاقات بين البلدين.وثمن ظريف، مساعي العراق في لعب دور إيجابي من أجل استقرار الأوضاع في المنطقة، فيما بين حرص الجمهورية الإسلامية لمواصلة الدعم والمساندة للشعب العراقي في مرحلة البناء والإعمار والتنمية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار الدائم.انتهى

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