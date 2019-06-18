مهرجان «جكران» الهندي يكرم المخرجة الايرانية «بوران درخشنده»  

2019/06/18 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)/منصور جهانی/..



خصص مهرجان «جكران» السينمائي الدولي بنسخته العاشرة في الهند جولة سينمائية في قسم سينما العالم على اعمال المخرجة «بوران درخشنده» أحد أبرز المخرجين الايرانيين.

ويعرّج المهرجان اليوم الثلاثاء 18 حزيران/يونيو على أفلام المخرجة «بوران درخشنده» Pouran Derakhshandeh ضمن فعاليته في قسم «السينما العالمية» World Retrospective بالعرض والدراسة.

ويعد مهرجان «جكران» Jagran السينمائي الدولي بالهند من اكبر المهرجانات على مستوى العالم، لاسيما وأنه يتميز بعرض أعمال أبرز المخرجين ودراسة آثارهم من 75 دولة من مختلف انحاء العالم، علاوة على أنه يعرض أعمال هؤلاء السينمائيين في 18 مدينة في الهند بشكل متزامن.

ومضة هذا المهرجان على أعمال المخرجة درخشنده (منتجة وكاتبة سيناريو وباحثة سينمائية أيضا) ستعرض بحضور الناقد السينمائي الهندي البارز «راجیو مسند» Rajeev Masand بتاريخ 19 تموز/ يوليو 2019 في مدينة دهلي بقاعة «سيريفورت» Sirifort السينمائية، ومن أفلامها التي ستعرض: «تحت السقف الدخاني» (زير سقف دودي) Under the Smoky Roof، «صه البنات لا يصرخن» (هيس دخترها فرياد نمي زنند) Hush! Girls Don’t Scream، «اولاد للأبد» (كودكان ابدي) Eternal Children، «الحلم المبلل» (رؤياي خيس) Wet Dream وهي اعمال تتطرق الى مشاكل اجتماعية مثل استغلال الاطفال وحقوق المرأة

يشار الى أن أعمال درخشندة السينمائية عرضت العديد من المرّات في مهرجانات هندية وحازت على اهتمام خاص من قبل السينمائيين في هذا البلد وباتت من المخرجات المعروفات على الساحة السينمائية الهندية.

بدورها أثنت درخشندة على صنعة السينما في الهند وقالت بأنها تستلهم منها الكثير في عملها السينمائي وانها سعيدة ان تخار اعمالها للدراسة والعرض ضمن فعاليات مهرجان «جكران» JFFبدورته العاشرة.

وقالت: أنا فخورة جداً بأن هذا المهرجان قد اختارني في قسم (عودة الى الوراء) من السينما العالمية Retrospective، وطالما أذهلتني السينما الهندية كصانعة أفلام،هذه السنيما التي طافت حالياً العالم أجمع.

وأضافت درخشنده: أنا على يقين أنه حتى في الثقافات المختلفة، هناك العديد من أوجه التشابه، وبصفتي مخرجة، تعدّ الهند بلدا ملهما لي لأنتج أفلاماً أسلّط فيها الضوء على قضايا المرأة.

كما تطرّقت هذه المخرجة الايرانية على فيلمها «هيس! الفتيات لا يصرخن» قائلةً: لقد كان مبنيا على قضية إساءة معاملة الأطفال وعندما حققت في المشروع، أدركت أن هناك بعض الأشياء في الهند مشابهة لهذا الموضوع.



في الواقع ، هذا الفيلم هو استجابة قاطعة لمثل هذه الإساءات للأطفال واليافعين.



لذلك، من الجيد أن يُعرض هذا الفيلم في الهند أيضاً.

يذكر ان مهرجان «جكران» السينمائي الدولي انطلق على ايدي مجموعة «جكران بركشان» Jagran Prakashan الاعلامية لخلق ثقافة سينمائية وجهد صادق لإنشاء منصة فنية تشترك فيها الجماهير كثيرا في جميع أنحاء الهند.

وتُقام فعاليات هذا الحدث السينمائي البارز في أكثر من 18 مدينة كل عام ، وضمن 400 عرض في 18 مكان سينمائي في الهند، مع أكثر من 55000 متابع مباشر لهذا المهرجان، وأكثر من 50 مليون شخص لتغطية فعالياته في جميع أنحاء الهند.

وتلّقت إدارة المهرجان (جكران) حوالي 4500 فيلما سينمائيا تقدّمت للمشاركة في فعالياته في النسخة التاسعة منه، وعقد المهرجان في أكثر من 18 مدينة، وربما يعدّ هذا المهرجان أكبر مهرجان سينمائي في العالم يقوم بعرض أفلام العديد من المخرجين حول العالم.

وتتجسد أحد أبرز ميزات هذا المهرجان في عرضه للأفلام المختارة على المدن التي تغطي فعالياته، علاوة على أنه يقوم بطرح مواضيع هذه الأفلام وبحثها بين المختصين ومع الجمهور أيضاً.

وانطلقت فعاليات مهرجان «جكران» السينمائي الدولي بنسخته العاشرة يوم الاثنين 17 حزيران/يونيو وسيستمر لغاية 29 من ايلول/ سبتمبر 2019 المقبل .

وسيختتم في مدينة بومباي حيث ستوزع جوائزه للمتميزين.

وسيتم تقديم جوائز من ضمنها (جائزة خاصة بفن السينما، الجائزة الذهبية والفضية والبرونزية) لأفضل أفلام أجنبية، أفضل ممثلة، ممثل، أفضل فيلم قصير، أفضل سيناريو، أفضل تصوير، أفضل تأليف، أفضل فيلم، أفضل فيلم وثائقي وغيرها من الأفلام المشاركة في اقسام المهرجان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهرجان «جكران» الهندي يكرم المخرجة الايرانية «بوران درخشنده» ) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهرجان «جكران» الهندي يكرم المخرجة الايرانية «بوران درخشنده» ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).