كتل تتعكز على المحاصصة وترفض الإصلاح

2019/06/18 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الساحة العراقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد على قيام العهد الجديد بتولي السلطة في البلاد انتقال كتلة سياسية مهمة وهي تيار الحكمة الى خانة المعارضة السياسية للحكومة التي يترأسها السيد عادل عبد المهدي.وسيكون هذا الأمر مثار تفكير ومتابعة ومراجعة لو كنا في بلد آخر غير العراق.ففكرة التحول الى معارضة الحكومة كانت ...

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