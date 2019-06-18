ثلاث لجان نيابية للتحقيق بفساد ملف النفط في إقليم كردستان وترجيح بقطع ميزانيته العام المقبل

2019/06/18 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 198 مسؤلا متورطا ومتهما بينهم وزراء السليمانية ـ عباس كاريزي: اعلن عضو في لجنة الطاقة بمجلس النواب عن تشكيل ثلاث لجان للتحقيق ومتابعة ملفات فساد بملف النفط في حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، فيما أوردت هيئة النزاهة في الإقليم، ان حجم الفساد في الاقليم اكبر بكثير عن الذي ترصده وتشير اليه في تقاريرها الدورية والسنوية.وقال ...

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