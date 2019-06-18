البناء: الهدف من اللجوء إلى المعارضة ليس تقويم الاداء الحكومي، انما الحصول على المناصب

2019/06/18 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكمة لم يطالب بمنصب وما يسمى الاستحقاق الانتخابي بغداد – وعد الشمري: هاجم تحالف البناء، أمس الثلاثاء، القوى السياسية الملوحة باتخاذ موقف المعارضة، واتهمها بأن قراراها جاء نتيجة عدم حصولها على المناصب، مبيناً ان رئيس مجلس الوزراء ما زال يحظى بدعم أكثر من 260 عضواً في مجلس النواب، داعياً إلى منحه فرصة مناسبة لتنفيذ برنامجه ...

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