أنصار الله تعلن عزمها بدء تفتيش السفن في موانئ الحديدة برقابة أممية

2019/06/18 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال وزير النقل زكريا الشامي، خلال مؤتمر صحفي بصنعاء: "تم الاتفاق على آلية عمل للتفتيش في موانئ الحديدة، وسيبدأ التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة برقابة أممية"، بدلا عن إجراءات التفتيش في جيبوتي للسفن المتوجهة إلى اليمن.وطالب الشامي الأمم المتحدة "بإلزام الطرف الآخر بتنفيذ ما عليه من الالتزامات بموجب بنود اتفاق ستوكهولم".

انتهى.ص.هـ.ح.

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