اعلام قيادة الشرطة: القبض على ارهابي في احدى قرى محافظة كركوك

2019/06/18 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، من القاء القبض على ارهابي في احدى قرى محافظة كركوك.

وذكر اعلام قيادة الشرطة في بيان ، ان" فوج مغاوير الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية، وبعد ورود معلومات من مصادرنا الخاصة تفيد بوجود أحد الإرهابيين في احدى القرى المحيطة بناحية الرياض في محافظة كركوك تمكن بالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة من القاء القبض على الارهابي".

واشار الى" تسليمه إلى الجهات المختصة اصوليا".

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