2019/06/18 | 22:04

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حزب بارزاني: نجم الدين محافظاً شرعياً لكركوك

متابعة -

كلمة

رأى الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، يوم

الثلاثاء، أن نجم الدين كريم محافظا شرعيا لكركوك، واعتبر إقالته

تمت بصورة "غير شرعية" من قبل البرلمان العراقي.

وقال عضو الحزب الديمقراطي، ريبين سلام، إن "الديمقراطي يعتبر نجم

الدين كريم محافظا شرعيا لكركوك، لان اقالته تمت بصورة غير شرعية من

قبل البرلمان العراقي السابق، ولعدم وجود اي نائب كردي داخل

الجلسة".

وأضاف سلام، أن "نجم الدين كريم، اتهم بنفس المادة التي كان نظام

البعث السابق يحاكم ويصدر أوامر القبض بحق الثوار الكرد".

ولفت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أن "تنقل نجم الدين كريم

من بيروت إلى أربيل وفي باقي العواصم الأخرى، دليل على انه شخصية

بريئة، لذلك يتمتع بهذه الحرية، ويتم استقباله من رئيس الحزب، مسعود

بارزاني، ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أكد اليوم الثلاثاء،

عزمه تطبيق الاجراءات القانونية بحق محافظ كركوك السابق المطلوب

للقضاء نجم الدين كريم.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "سنطبق الاجراءات

القانونية بحق محافظ كركوك السابق المطلوب للقضاء".

وكان رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، قد استقبل الاحد (16

حزيران 2019)، محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، بعد عودة الى

أربيل.

وذكرت رئاسة إقليم كردستان، في بيان مقتضب، إن "رئيس الإقليم

نيجرفان بارزاني، استقبل اليوم، محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم،

بعد عودة الأخير الى أربيل، الليلة الماضية".

وكانت شبكة رووداو الكردية قد ذكرت، الأحد (16 حزيران 2019)، أن نجم

الدين كريم محافظ كركوك السابق عاد إلى أربيل، بعد أن كان معتقلا من

قبل شرطة الانتربول في بيروت.

وكانت محكمة استئناف كركوك، أصدرت بتاريخ (23 أيار 2018)، مذكرة

إلقاء قبض بحق محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، وأمرت بالحجز

على أمواله المنقولة وغير المنقولة باستثناء ما لا يجوز حجزه

قانونياً، على خلفية العديد من المخالفات من بينها، دعوة ابناء

المحافظة القادرين على حمل السلاح الى الخروج لـ "الدفاع عنها"،

اثناء دخول القوات العراقية الى المحافظة بعمليات "فرض الامن في

كركوك والمناطق المتنازع عليها".

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