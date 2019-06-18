مجلس الوزراء يصدر عددا من القرارات في جلسة اليوم

2019/06/18 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وناقش العديد من القضايا من بينها موضوع الوكالات وضوابط ومعايير التعيين بالأصالة، وقرر عقد جلسة استثنائية خاصة لهذا الموضوع.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “المجلس أصدر عددا من القرارات، حيث

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