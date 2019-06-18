2019/06/18 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W25wBNGX24w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تظاهرات لعشرات المحاضرين للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم - تقرير علا النداوي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تظاهرات لعشرات المحاضرين للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم - تقرير علا النداوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).