2019/06/18 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت #الولايات_المتحدة_الأمريكية عن توجه سرب من #مقاتلات “إف15-إيه” الأمريكية من قاعدة “#سايمور” الجوية في ولاية #نورث_كارولاينا إلى الخليج.وقالت وزارة #الدفاع_الأمريكية (#البنتاغون)، بحسب وسائل إعلام أمريكية، إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: سرب من المقاتلات الأمريكية في طريقها إلى الخليج..ونشر ألف جندي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: سرب من المقاتلات الأمريكية في طريقها إلى الخليج..ونشر ألف جندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).