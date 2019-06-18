عبد المهدي يحدد مظاهر

2019/06/18 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- حدد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، مظاهر اعتبرها شاذة وغبر سيادية فيما وجه بإزالتها.

وبحسب بيان صادر عن مكتب عبد المهدي فإن البلاد مرت خلال الفترة الماضية بحروب داخلية وخارجية وتدخلات خارجية وقيام تشكيلات مسلحة او استخدام اراضي العراق لاعمال مسلحة ضد اهداف ودول وقوى خارج ارادة الدولة العراقية.

وتابع البيان "كذلك عانت البلاد من النشاطات التخريبية والاعمال الارهابية خصوصاً "القاعدة" و"داعش" واحتلالها مساحات واسعة من الاراضي العراقية يضاف الى ذلك كله الواقع الاقليمي والدولي".

وأكد عبد المهدي ان هذا الواقع افرز الكثير من المظاهر والسلوكيات غير المسيطر عليها، فيما شدد على ضرورة انهاء كافة المظاهر الشاذة وغير القانونية والسيادية.

ووجه عبد المهدي بضرورة منع اية قوة اجنبية بالعمل او الحركة على الارض العراقية بدون اذن واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية.

كما منع اية دولة من الاقليم او خارجه من التواجد على الارض العراقية وممارسة نشاطاتها ضد اي طرف اخر سواء اكان دولة مجاورة اخرى او اي تواجد اجنبي داخل العراق او خارجه بدون اتفاق مع الحكومة العراقية.

ووجه عبد المهدي بمنع عمل اية قوة مسلحة عراقية او غير عراقية خارج اطار القوات المسلحة العراقية او خارج امرة واشراف القائد العام للقوات المسلحة.

وأكد على ضرورة منع اية قوة مسلحة تعمل في اطار القوات المسلحة العراقية وتحت امرة القائد العام للقوات المسلحة من ان تكون لها حركة او عمليات او مخازن او صناعات خارج معرفة وادارة وسيطرة القوات المسلحة العراقية وتحت اشراف القائد العام.

سوار احمد

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