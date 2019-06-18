2019/06/18 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بيانا حول الأوضاع التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية.

ووجه عبد المهدي بمنع اية قوة اجنبية بالعمل او الحركة على الارض العراقية دون اذن واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية، ومنع اية دولة من الاقليم او خارجه من التواجد على الارض العراقية وممارسة نشاطاتها ضد اي طرف اخر سواء كانت دولة مجاورة اخرى او اي تواجد اجنبي داخل العراق او خارجه دون اتفاق مع الحكومة العراقية.

كما قرر عبد المهدي منع عمل اية قوة مسلحة عراقية او غير عراقية خارج اطار القوات المسلحة العراقية او خارج امرة واشراف القائد العام للقوات المسلحة، ومنع اية قوة مسلحة تعمل في اطار القوات المسلحة العراقية وتحت امرة القائد العام للقوات المسلحة من ان تكون لها حركة او عمليات او مخازن او صناعات خارج معرفة وادارة وسيطرة القوات المسلحة العراقية وتحت اشراف القائد العام.

وأضاف أن تطبيق التوجيهات يحقق امن العراق وشعبه واستقلاله ويؤمن وحدة البلاد وسيادتها الكاملة وفي كافة المجالات.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائد العام للقوات المسلحة يصدر بيانا حول الأوضاع التي يمر بها العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القائد العام للقوات المسلحة يصدر بيانا حول الأوضاع التي يمر بها العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).