التعيبان : صادقون تؤكد على دعوة المرجعية بتعديل القوانين وضمان تساوي الاستحقاقات

2019/06/18 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلن القيادي في كتلة صادقون النيابية عبد الأمير التعيبان ، اليوم الثلاثاء ، ان المساواة بين ابناء الشعب العراقي لا يعني اننا

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