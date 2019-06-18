هدد قبلها بالفيسبوك.. انتحار شاب أمام مركز للشرطة من أهالي واسط (صور)

2019/06/18 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفاد مصدر امني في محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، بان شابا أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص لاسباب مجهولة.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، إن "شاباً من

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