2019/06/18 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قال

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير

الدفاع، طلب عدم المضي قدمًا في إجراءات تعيينه بصورة دائمة، مضيفًا أن شاناهان يرغب

في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

وقال

ترامب إن مارك إسبر وزير الجيش، سيتولى مهمة القائم بأعمال وزير الدفاع الجديد، وكان

ينظر إلى إسبر على أنه المرشح البارز للمنصب في حالة عدم التصديق في نهاية الأمر على

تعيين شاناهان.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعين وزيرًا جديدًا للدفاع بالإنابة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعين وزيرًا جديدًا للدفاع بالإنابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).