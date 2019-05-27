صحة بابل تعلن إغلاق 4 مستشفيات أهلية

2019/06/18 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بابل

أعلنت

دائرة صحة بابل، اليوم الثلاثاء، اغلاق 4 مستشفيات أهلية في المحافظة لإستخدامها صالات ولادة وعمليات ومختبرات “خارج الضوابط”.

وقال

إعلام الدائرة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فريق من قسم

التفتيش والشكاوى في الدائرة أغلق 4 مستشفيات اهلية لوجود مخالفات صحية وطبية واستنادا

للزيارة التفتيشية للفريق الوزاري يوم 27/5/2019

وللحفاظ على حياة المواطن البابلي”.

ونقل

البيان عن الأسدي قوله، إن “الغلق جاء بتوصية من وزارة الصحة العراقية لوجود مخالفات

كثيرة منها وجود صالات ولادة وعمليات ومختبرات جانبية خارج الضوابط بالإضافة الى ادوية

منتهية الصلاحية ومواد غير صالحة للإستعمال في صالات العمليات وغيرها”، مشيرا

إلى أن “الدائرة وجهت انذارات وفرضت غرامات مالية في وقت سابق لها”.

وأضاف

مدير عام صحة بابل ان “مؤسساتنا الصحية على أتم الأستعداد لأي حالة طارئة”.

وأوضح

البيان، أن “المستشفيات الأهلية تستقبل فقط العمليات الباردة بينما الطارئة هي

تجرى في المستشفيات الحكومية يوميا وان عملية تتراوح بين اسبوعين إلى ثلاثة اشهر”.

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