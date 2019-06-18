الداخلية تكشف عن تورط أحد منتسبيها ببغداد بالاحتيال على المواطنين بداعي التعيين

2019/06/18 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن

مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة،

الثلاثاء، عن ثبوت تورط أحد منتسبي قوة حماية المديرية بعمليات نصب واحتيال على المواطنين

بداعي التعيين على ملاك المديرية مقابل المال.

وذكر

المكتب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مكتب المفتش العام

وبناءً على ورود معلومات من مصادره الخاصة تمكن من إثبات تورط أحد منتسبي قوة حماية

مديرية الأحوال المدنية بعمليات نصب على المواطنين بداعي تمكنه من تعيينهم على ملاك

المديرية مقابل مبالغ مالية تصل الى حدود 2500 دولار للشخص الواحد”.

وأضاف

ان “المفتش العام جمال الأسدي أمر مكتبه في مديرية الأحوال بمتابعة القضية واتخاذ

الاجراءات القانونية بصددها بالتنسيق مع القضاة المختصين”، مبيناً أن “المكتب

شكّل فريق عمل قام بجمع وتحليل المعلومات وتوصل الى حقيقة تورط المنتسب بالجريمة”.

وأوضح

المكتب، أنه “عمد الى التواصل مع إحدى المواطنات التي قام المنتسب بابتزازها والنصب

عليها بداعي تعيين ابنتها على ملاك المديرية مقابل 2400 دولار امريكي استلمها من المواطنة

مقابل تزويدها بكتب وأوامر ادارية اتضح من سير التحقيق فيما بعد أنها مزورة”.

وأشار

إلى أنه “تم تدوين إفادة المواطنة بعنوان مشتكية، كما دونت افادة المنتسب والذي

اعترف صراحة بأخذه المال من المواطنة بحجة تعيين ابنتها وتزويدها بأوامر ادارية مزورة”.

وبين

المكتب، أنه “صدقت اقوال المنتسب ابتدائياً بغية عرضه على المحاكم المختصة لاتخاذ

الاجراءات القانونية بحقه ومعرفة المتورطين معه بالجر

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