العتبة الحسينية تباشر بزراعة 5000 شجرة فواكه في صحراء كربلاء

2019/06/18 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلنت مزرعة فدك للنخيل التابعة للعتبة الحسينية، اليوم الثلاثاء، عن استثمار المساحات في صحراء كربلاء لزراعة اصناف متنوعة من الفواكه، وبأستخدام الاسمدة العضوية .وذكر مدير المزرعة فائز ابو المعالي في بيان، تابعته وكالة النبأ للأخبار، "استحدثت مزرعة فدك للنخيل في الآونة الاخيرة زراعة مجموعة من اشجار الفواكه والحمضيات المختلفة لاستغلال المسافات بين نخلة واخرى".

واضاف "تمت زراعة اشجار متنوعة مثل السدر,والرمان, والزيتون, والمشمش, والتفاح بعدة اصناف والخوخ والتين والكرز واللوز والعنب بانواعه المختلفة".

ولفت ابو المعالي الى، ان "ادارة المزرعة اعتمدت استخدام الاسمدة العضوية الصديقة للبيئة والتي لا تؤثر على صحة الانسان".

وبين مدير المزرعة، ان "عدد اشجار الفواكه التي تم زراعتها تزيد عن (5000) شجرة كمرحلة اولى لتجربتها في مجال مقاومة الظروف المناخية للمزرعة"، مشيرا الى ان "بعض من هذه الاشجار تم زراعتها في العام السابق واثبتت نجاحها، وتم في هذا العام زراعة اصناف جديدة".

واكد ابو المعالي، ان " المزرعة تضم 16000 الف نخلة من الاصناف العراقية والعربية النادرة، فضلا عن وجود (10000) فسيلة في مشتل اقلمة فسائل النخيل جاهزة للزراعة ايضا".



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