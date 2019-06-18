حداد يبحث في طهران مع وزير الخارجية الإيراني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

2019/06/18 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وفد مجلس النواب العراقي برئاسة بشير الحداد ،اليوم الثلاثاء، في طهران مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الأوضاع السياسية والأحداث الجارية في المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين الجارين.

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