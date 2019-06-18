2019/06/18 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي معسفير دولة قطر في العراق خالد حمد السليطي، اليوم الثلاثاء، تشجيع الاستثمار القطري في العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن الحلبوسي استقبل السليطي بمناسبة تسنم الأخير مهام عمله، “وتمنى له النجاح والعمل على تطوير العلاقات بين البلدين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يبحث مع سفير الدوحة تشجيع الاستثمار القطري في العراق وكالة خطوة برس.

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