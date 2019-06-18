2019/06/18 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MA_tAb8YEFM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة عبد المهدي "على كف عفريت".. مثنى جبار) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة عبد المهدي "على كف عفريت".. مثنى جبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).