2019/06/18 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور حول موت الرئيس الأسبق محمد مرسى مقدمة 1 ـ من يومين دارت مناقشاتنا العائلية فى المنزل حول الحملة الاعلامية علينا فى موضوع الحلقات الثلاث فى برنامج ( عصير الكتب ) والتى تم حفها بسبب هجومنا على ( الخلفاء الراشدين ) .إنتهى سريعا هذا ( المولد الإعلامى ) ، وبدأ فجأة ( مولد إعلامى ) جديد حول موت الرئيس الأسبق مرسى .قالت (أم محمد ) : ( إن الناس لن تنسى ماحدث للرئيس الأسبق محمد مرسى وسيتعاطفون ......

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