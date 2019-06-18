2019/06/18 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_أنور مات محمد مرسي أثناء محاكمته.يلخص الحدث كامل مسار ثورة الشعب المصري المجيدة ووضعها الراهن، ويفتح أمالا بتفجرها مجددا، أقوى وأوسع، متخطية أوجه قصورها وترددها التي مكنت أعدائها الطبقيين من قمعها بقسوة وانتقام بالغين.ثورة يناير 2011 ضد النظام الفاسد ومقدم الخدمات للإمبريالية والصهيونيةمنذ دحر الاستعمار البريطاني وسقوط الملكية بمصر تولى العسكر حكم البلد، وبضغط من اندفاع المطامح الت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد أنور - مات محمد مرسي تحيا ثورة 25 يناير المجيدة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد أنور - مات محمد مرسي تحيا ثورة 25 يناير المجيدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).