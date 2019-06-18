حميد المصباحي - الإخوان المسلمون

2019/06/18 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_المصباحي البدايةحركو الإخوان المسلمون هي أول حركة دينية عرفها العالم العربي والإسلامي منذ 1929، لذلك اعتبرت أصلا لكل الحركات الإسلامية،هي أول تيار سيس الديانة الإسلامية،وحاول البحث عن مخرجات دينية لصراعاتها مع الفكر الغربي، بحيث لعبت بالهوية وربطتها فقط بما هو إسلامي، وكأن الهوية لا معنى لها بدون دين، هنا كانت اجتهاداتهم بمصر،من خلال كتابات سيد قطب، ومحمد قطب، قبل أن ينضاف لهم دعاة جدد من العالم الإسلا......

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