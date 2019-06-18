إحالة زرباطية للإستثمار ودراسة فتح منفذ آخر في واسط

2019/06/18 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، إحالة منفذ زرباطية في واسط مع ايران الى الإستثمار.

وذكر بيان للمنافذ تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي زار محافظة واسط وألتقى المحافظ محمد جميل المياحي واعضاء مجلس المحافظة".ونقل البيان عن العتابي قوله، ان "مجلس هيأة المنافذ الحدودية توجه في اعتماد الاستثمار كخيار استراتيجي في تأمين كافة متطلبات المنافذ الحدودية" معلناً "إحالة منفذ زرباطية الحدودي الى الاستثمار وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٥ وتكليف الشركة الاستثمارية باستكمال بناء منفذ نموذجي".وأشار العقابي الى "بناء نظام نافذة التبادل التجاري الواحدة والتي ستنفذ خلال الستة أشهر القادمة" مؤكدا ان "هيأة المنافذ ماضية في توجهها في احكام السيطرة على كافة المنافذ الحدودية وبما يضمن إيقاف الهدر في المال العام وحماية المستهلك والمنتج العراقي".من جانبه قال محافظ واسط محمد المياحي في بيان لمكتبه انه "تم التباحث في تعزيز التعاون والتنسيق بين المحافظة وهيأة المنافذ كما تم التباحث بتعزيز الخدمات في منفذ زرباطية وتسهيل الاجراءات بشكل أفضل، والشروع بتطوير منفذ زرباطية وتخصيص الاموال المطلوبة لذلك حيث خصصت المحافظة مبلغ مليار ونصف للتأهيل".ولفت الى "الإسراع بتطوير بناء منفذ زرباطية الجديد واكمال العمل به وفق نظام متطور والتعامل بمهنية عالية بمتابعة ومراقبة عمل المنافذ ومنع أي حالات مشبوهة".وأضاف كما "تمت مناقشة إكمال الإجراءات المطلوبة لفتح منفذ الشهابي واكمال دراسات الجدوى".انتهى

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