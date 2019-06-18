آكلة لحوم البشر ينتشرون في مناطق جديدة

2019/06/18 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت دراسة جديدة أن التغير المناخي يؤدي إلى ارتفاع حرارة مياه المحيطات حول العالم، ما يسفر عن انتشار البكتيريا آكلة اللحوم في مناطق جديدة كانت باردة في السابق ولا يمكنها إيواؤها.ويرتبط تقرير الدراسة الجديدة بظهور خمس حالات حديثة للإصابة بالبكتيريا الآكلة للحوم البشر، المعروفة باسم Vibrio vulnificus بخليج ولاية ديلاوير التي تحدها […]

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