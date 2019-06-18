خمسة دول يمكن أن تستضيف كأس العالم 2022

2019/06/18 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن 5 دول يمكنها أن تستضيف كأس العالم بدلا من قطر في حال اتخذ الفيفا قرارا بذلك وذلك على خلفية استجواب ميشال بلاتيني من قبل الشرطة الفرنسية الثلاثاء.وبحسب الصحيفة البريطانية الواسعة الانتشار فإن الدول المرشحة لاستضافة المونديال هي: إنجلترا: لم تستضف إنجلترا كأس العالم منذ عام 1966، وفازت […]

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