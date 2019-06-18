القبض على عدد من المطلوبين بقضايا تتعلق بالقتل والسرقة والترهيب في ميسان

2019/06/18 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان والمنشآت، اليوم الثلاثاء، اعتقال عدد من المطلوبين بتهم متنوعة أبرزها القتل العمد والسرقات وآخرين بالتهديد والايذاء و الإرهاب

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