الشيخ جمال الضاري يقدم رؤية المشروع الوطني العراقي لمجلس الشيوخ الفرنسي

2019/06/18 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمع الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، برئيس لجنة الصداقة الفرنسية العراقية السيناتور بيرنارد كازو وعضو لجنة الأمن والدفاع السيناتور جان ماري بوكيل بصالة الشرف بمجلس الشيوخ الفرنسي.

حيث قدم الشيخ جمال الضاري رؤية المشروع الوطني العراقي لحل الأزمات في العراق والتداعيات السلبية على البلاد جراء التوتر الإقليمي في المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة معالجة المشاكل المتعلقة بتنمية المُدن التي تأثرت بالحرب على الإرهاب، والسبل الكفيلة بمنع عودة تنظيم داعش الإرهابي للظهور في بعض المناطق.

بدورهما، اكد المسؤولان الفرنسيان دعمهما للرؤية التي قدمها الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، مشيرين الى ان مجلس الشيوخ الفرنسي سيطالب بزيادة الدعم الذي تُقدمه فرنسا للعراق من اجل اعادة بناء المناطق المُدمرة وتسهيل عودة النازحين لمناطقهم

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