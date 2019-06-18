جنايات ميسان تحكم بالمؤبد على ايراني هرب مخدرات إلى العراق

2019/06/18 | 22:48

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أصدرت محكمة جنايات ميسان، الاثنين ، حكما بالسجن المؤبد ضد مهرب إيراني الجنسية ضبط متلبساً بإدخال ثلاثة كيلوغرامات من المواد المخدرة للبلاد.

وذكر بيان عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “محكمة جنايات ميسان قضت حكما بالسجن المؤبد ضد مهرب إيراني الجنسية ضبط متلبسا بإدخال ثلاثة كيلوغرامات من المواد المخدرة للبلاد عبر دراجة نارية”.

وأضاف أن “المدان ضبط متلبسا من قبل شعبة الاستخبارات في الحدود بعد إدخاله المواد عبر دراجة نارية”، لافتا إلى أن “الحكم جاء استناد لأحكام المادة 27 / أولا من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ”رقم ( 50 ) لسنة 2017”.

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