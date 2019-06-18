الأمم المتحدة تدعو روسيا وتركيا لتحقيق استقرار فوري في إدلب

2019/06/18 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، روسيا وتركيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق استقرار للوضع في إدلب.وقال غوتيريش للصحفيين “إنني أناشد، على وجه الخصوص، ضامني أستانا، روسيا وتركيا، بالنظر إلى أنهم الموقعون على مذكرة التفاهم بشأن إدلب في أيلول/ سبتمبر 2018، أن يحققوا الاستقرار الفوري للوضع”، مؤكداً مجدداً “قلقه العميق […]

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