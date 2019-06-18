2019/06/18 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال شخصين يروجان الحبوب المخدرة في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناء على ورود معلومات دقيقة تمكن من القاء القبض على اثنين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال شخصين يروجان الحبوب المخدرة في تلعفر وكالة خطوة برس.

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